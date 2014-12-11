Ціни на нафту зростають, але як і раніше залишаються на рівні 5-річного мінімуму

На світових торгах у четвер, 11 грудня, ціни на нафту Brent ростуть, але як і раніше близькі до п'ятирічного мінімуму, тенденція до зниження зберігається, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,47 до $64,71 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,45 до $61,39. У середу Brent подешевшала майже на 4%, а WTI - майже на 5%.

Експерти підтверджують прогноз тенденції до зниження цін на нафту принаймні до кінця року.

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Трейдери стежать за боротьбою за частку ринку між країнами ОПЕК. Кувейт слідом за Саудівською Аравією знизив ціну на січневі партії для клієнтів в Азії, встановивши її на $3,95 за барель нижче середніх котирувань в Омані і Дубаї, що є мінімальною ціною з грудня 2008 року.

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