Державна «Центренерго» скоротила прибуток у 4,6 раза

Чистий дохід від реалізації продукції становив 7,97 млрд грн, що на 32% більше, ніж у першому півріччі 2017 року.

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» в першому півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року скоротила чистий прибуток у 4,6 раза – до 439,3 млн грн з 2,019 млрд грн.

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Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як сказано в повідомленні, чистий дохід від реалізації продукції становив 7,97 млрд грн, що на 32% більше, ніж у першому півріччі 2017 року (6,03 млрд грн). Валовий прибуток скоротився в 3,9 раза – до 634,54 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Центренерго» за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2017 році перерахує до державного бюджету України дивіденди у розмірі 1,1 млрд грн.

Фонд державного майна України переніс продаж держпакету акцій (78,3%) державної енергогенеруючої компанії «Центренерго» за принципом аукціону на червень 2018 року.

Довідка УНІАН. «Центренерго» є одним із провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їхня сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. «Центренерго» постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.