Суд скасував штраф голові «Нафтогазу» Коболєву на 7 мільярдів від Фіскальної служби

12:00, 27 липня 2018
Енергетика
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Суд скасував штраф голові «Нафтогазу» Коболєву на 7 мільярдів / фото УНІАН

Подільський районний суд Києва визнав протиправним і скасував рішення Енергетичної митниці Державної фіскальної служби, згідно з яким голову правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» було оштрафовано на 7 млрд грн.

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Про це йдеться у рішенні суду від 23 липня, яке оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Позов про визнання протиправної та скасування постанови Енергетичної митниці ДФС від 27 лютого 2018 року у справі про порушення митних правил № 0011/90300/18 - задовольнити частково ... Скасувати постанову начальника Енергетичної митниці ДФС Піковського І.О. від 27 лютого 2018 року у справі про порушення митних правил ... накладення на громадянина адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів, що становить 7 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку в Київському апеляційному адміністративному суді шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив про те, що Державна фіскальна служба виписала йому два персональних штрафи на суму 7 і 1,3 млрд грн, які він має сплатити не пізніше п'ятнадцяти днів.

На думку Коболєва, таким чином хтось у Фіскальної службі вирішив його привітати з історичною перемогою в Стокгольмі. За словами Коболєва, реальна причина цих штрафів - відмова «Нафтогазу» оформляти і оплачувати поставлений на окуповану територію «Газпромом» газ.

2 березня президент Петро Порошенко доручив генпрокурору Юрію Луценку та в.о. голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану перевірити обґрунтованість нарахування багатомільярдного штрафу.

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Теги: #суд#Коболєв#штраф#ДФС