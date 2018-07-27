НАБУ завершило розслідування "газової справи" Онищенка

Оскільки депутат перебуває за межами України, про завершення розслідування повідомлено його адвокатів.

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування стосовно позафракційного народного депутата України Олександра Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Про це повідомляється на сайті Антикорупційного бюро.

«Оскільки підозрюваний перебуває за межами України, про завершення розслідування, відповідно до положень глави 24-1 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлено його адвокатів. Через ті самі причини й у такий самий спосіб про процесуальну дію повідомлено й іншого співучасника корупційної схеми - фінансового директора товариств, підконтрольних злочинній організації», - йдеться у повідомленні.

У НАБУ зазначили, що підозрюваним та їхнім захисникам надано доступ до матеріалів слідства для ознайомлення. Після цього буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду.

За версією слідства, зазначили у НАБУ, Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу.

«Внаслідок таких дій ПАТ «Укргазвидобування» (100% акцій належать державній НАК «Нафтогаз України») спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Загалом же слідство встановило причетність до участі у «газовій схемі» 29 осіб. «З-поміж них - двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта - працівники ПАТ «Укргазвидобування», юрист, фінансисти, керівники компаній тощо», - зауважили в НАБУ.

У рамках досудового розслідування 8 підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Розслідування ролі ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти стосовно них скеровані до суду. Крім того, 7 підозрюваних, у тому числі й організатор корупційної схеми, позбавлений правового імунітету народний депутат, перебувають у розшуку.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 мільйонів гривень.

Читайте такожОнищенка збираються заарештувати і притягнути до відповідальності за газові схеми - Холодницький

Загалом до участі у "газовій схемі" встановили причетність 29 осіб.

7 осіб, у тому числі народний депутат Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Наразі він перебуває в національному розшуку. Оголошувати Онищенка в міжнародний розшук Інтерпол відмовився.

У жовтні 2017 року стало відомо, що САП звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа Онищенка.

23 липня НАБУ викликало на допит Онищенка.