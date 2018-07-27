НАБУ завершило розслідування "газової справи" Онищенка

12:11, 27 липня 2018
Енергетика
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Розслідування "газової справи" Онищенка завершено / фото УНІАН

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування стосовно позафракційного народного депутата України Олександра Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Про це повідомляється на сайті Антикорупційного бюро.

«Оскільки підозрюваний перебуває за межами України, про завершення розслідування, відповідно до положень глави 24-1 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлено його адвокатів. Через ті самі причини й у такий самий спосіб про процесуальну дію повідомлено й іншого співучасника корупційної схеми - фінансового директора товариств, підконтрольних злочинній організації», - йдеться у повідомленні.

У НАБУ зазначили, що підозрюваним та їхнім захисникам надано доступ до матеріалів слідства для ознайомлення. Після цього буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду.

За версією слідства, зазначили у НАБУ, Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу.

«Внаслідок таких дій ПАТ «Укргазвидобування» (100% акцій належать державній НАК «Нафтогаз України») спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Загалом же слідство встановило причетність до участі у «газовій схемі» 29 осіб. «З-поміж них - двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта - працівники ПАТ «Укргазвидобування», юрист, фінансисти, керівники компаній тощо», - зауважили в НАБУ.

У рамках досудового розслідування 8 підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Розслідування ролі ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти стосовно них скеровані до суду. Крім того, 7 підозрюваних, у тому числі й організатор корупційної схеми, позбавлений правового імунітету народний депутат, перебувають у розшуку.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 мільйонів гривень.

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Загалом до участі у "газовій схемі"  встановили причетність 29 осіб.

7 осіб, у тому числі народний депутат Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Наразі він перебуває в національному розшуку. Оголошувати Онищенка в міжнародний розшук Інтерпол відмовився.

У жовтні 2017 року стало відомо, що САП звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа Онищенка. 

23 липня НАБУ викликало на допит Онищенка.

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Теги: #НАБУ#справа Онищенка#нардеп Онищенко#газова справа Онищенка