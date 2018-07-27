"Нафтогаз" збільшив ціну закупівлі газу на внутрішньому ринку

Ціна закупівлі природного газу в серпні становитиме 8088 гривень за тисячу кубів.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в серпні цього року планує здійснити закупівлю природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств України за ціною 8088 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ), тоді як оголошена ціна на липень становила 7629 гривень за тисячу кубометрів.

Читайте такожГаз для населення не подорожчає до вересня (відео)

Згідно з повідомленням прес-служби "Нафтогазу", це підвищення зумовлене відсутністю заявок від постачальників газу, яких не зацікавила ціна, запропонована на липень.

"У липні "Нафтогаз" оголошував тестову закупівлю газу за ціною 7629 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ), у червні – за ціною 6900 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ). У зв'язку з тим, що червень і липень традиційно є сезоном низького попиту на газ, "Нафтогаз" не отримав жодної пропозиції від постачальників газу. Тому компанія збільшила запропоновану ціну на серпень", - зазначили в "Нафтогазі".

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" з 1 серпня підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 1,8% порівняно з липнем – до 10130,4 гривні.

Максимальні ціни для промспоживачів з 1 серпня будуть підвищені на 1,7% – до 11083,2 гривні.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.