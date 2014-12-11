Ціна нафти ОПЕК вчора впала до $61,35

Про це йдеться в повідомленні організації.

27 листопада ОПЕК на сесії у Відні ухвалила рішення зберегти нинішню квоту на видобуток нафти у 30 млн барелів на день. Надлишок нафти на світовому ринку становить близько 2 млн барелів на день, на ринку самої ОПЕК пропозиція перевищує попит більше ніж на 1 млн барелів.

За останні п'ять місяців ціна на нафту знизилася більше ніж на 40 доларів за барель.

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У листопаді середня ціна «кошика» склала 75,5 долара за барель, у жовтні - 84,65 дол., у вересні - 96,2 дол., у серпні - 101,03 дол., у липні - 105,55 дол., у червні - 107,78 дол., у травні - 105,56 дол., у квітні - 104,12 дол., у березні - 104,04 дол., у лютому - 105,27 дол., у січні - 104,66 дол.

У 2013 році середня ціна «кошика» склала 105,57 долара за барель, у 2012 році - 109,74 долара, у 2011 році - 107,46 долара, у 2010 році - 77,45 долара за барель.

Рекорд ціни «кошика» був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель.

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Довідка УНІАН. Ціна «кошика» ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Організація країн-експортерів нафти - ОПЕК - об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти. Чинна квота на видобуток нафти була встановлена у грудні 2011 року.