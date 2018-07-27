Половина автогазу в Україні продається нелегально – експерти

Нафтогазова Асоціація України оцінює втрати державного та місцевих бюджетів в 2018 році від тіньового ринку палива в 10 млрд грн.

Нафтогазова Асоціація України (НАУ) підготувала і направила низку листів до Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства внутрішніх справ з проханням посилити боротьбу з тіньовим ринком нафтопродуктів і вжити всіх можливих заходів для вирішення проблеми наявності нелегальних АЗС, повідомила прес-служба асоціації.

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Згідно з даними асоціації, на сьогодні тіньовий ринок у сегменті дизельного палива становить близько 20%, а тіньовий ринок скрапленого газу досяг позначки 30-50% залежно від регіону.

«Як наслідок, прогнозні втрати державного і місцевих бюджетів у 2018 році становитимуть близько 10 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нелегальні точки продажу в абсолютній більшості випадків розміщуються і експлуатуються без належним чином оформленого землекористування, реалізують паливо без застосування РРО (касових апаратів), без оформлення трудових відносин з працівниками, без отримання дозволів на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки та іншими численними порушеннями чинного законодавства .

«НАУ наголошує, що негативним наслідком діяльності нелегальних АЗС є створення загрози для життя і здоров'я громадян, оскільки такі об'єкти, порушуючи будівельні норми, розміщуються в безпосередній близькості до житлових будинків і громадських споруд», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату у 2017 році через мережу АЗС в Україні було реалізовано 1,44 млн тонн бензину, 1,12 млн тонн дизельного палива, 713 тис. тонн пропану і бутану.