Нацкомісія оштрафувала "Укртрансгаз" на 850 тисяч гривень

При цьому комісія зобов'язала "Укртрансгаз" усунути дані порушення до 1 жовтня.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), за результатами позапланової перевірки оштрафувала оператора газотранспортної системи (ГТС) України компанію "Укртрансгаз" на 850 тисяч гривень за порушення Кодексу ГТС.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії в п'ятницю.

Зокрема, комісія вказує, що "Укртрансгаз" до 5 липня не здійснив первинну реєстрацію постачальників газу в інформаційній платформі, яка буде використовуватися в добовій балансування, не погодив з НКРЕКП форми внесення інформації від постачальників і надання їм інформації з платформи.

Також НКРЕКП зобов'язало "Укртрансгаз" усунути дані порушення до 1 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня "Укртрансгаз" заявив, що Кодекс ГТС не відповідає ні духу європейського законодавства і норм Третього енергопакету, ні практик європейських газових операторів.

Раніше в "Укртрансгазі" планували до 2018 року перейти на щоденне складання балансів природного газу і запустити балансуючий ринок.

НКРЕКП наполягає на запровадженні з 1 серпня 2018 року процедури добового балансування ринку природного газу, що відповідає вимогам Третього енергопакету ЄС.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".