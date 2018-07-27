Кожен п'ятий українець вважає нашу країну повністю енергонезалежною - опитування

При цьому на думку 45% респондентів, за останні 4 роки Україна стала енергетично незалежною від Росії.

20% українців вважають Україну повністю енергетично незалежною країною.

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Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"20% опитаних вважають Україну повністю енергетично незалежною країною, половина - частково незалежною, ще майже 20% - повністю енергетично залежною, кожен десятий не зміг відповісти", - йдеться в результатах опитування.

Крім того, майже чверть опитаних вважає, що Україна стала енергетично незалежнішою від іноземних держав за останні 4 роки, 30% - мають протилежну думку. Ще третина опитаних вважають, що ситуація за цей час не змінилася, а 13% - не визначилися.

Згідно з результатами дослідження, на залежність від інших країн в енергетиці більше вказують жителі Сходу.

На думку 45% опитаних, за останні 4 роки Україна стала більш енергетично незалежною від Росії, 18% - мають протилежне бачення, ще чверть - вважає, що нічого не змінилося, а 13% - не змогли відповісти.

Також 40% респондентів зазначили, що Україна має продовжувати купувати газ за реверсною схемою у європейських партнерів, стільки ж - за те, щоб розпочати прямі переговори з Росією про нові ціни на газ, майже 20% - не визначилися. За переговори з Росією з газового питання більше виступають жителі Сходу і Півдня.

"80% українців підтримують рішення суду проти російської компанії "Газпром" щодо неправомірності схеми "бери і плати", в результаті вирішення якого Україна зможе отримати 2,6 мільярда доларів компенсації і далі закуповувати газ у якого за своїм розсудом, 11% - не підтримують, 9% - не визначилися", - йдеться в результатах опитування.

"У ситуації, коли в результаті війни на Сході Україна втратила контроль над вугільними шахтами, які постачали паливо для електростанцій, і тому уряд змушений закуповувати вугілля в інших країнах, зокрема, в Росії, Південній Африці і Сполучених Штатах, на думку третини опитаних, вугілля потрібно купувати за кордоном", - зазначили у "Рейтингу".

Згідно з результатами опитування, 46% респондентів вважають, що Україна має домовлятися з т. зв. "ДНР" і "ЛНР" про постачання вугілля в Україну, ще 21% - не визначилися. Домовленість про постачання вугілля з т. зв. "ДНР" і "ЛНР" підтримують майже дві третини жителів Півдня і Сходу.

*** Опитування проводилося 6-14 липня серед населення у віці від 18 років методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка, яка становить 1200 респондентів, репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Похибка репрезентативності - не більше 2,8%.