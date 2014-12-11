«Надра України» виграла суд у компанії, пов'язаної з «сім'єю» Януковича

Національна акціонерна компанія «Надра України» відсудила свою частку в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), яка в період 2010-2013 років була неправомірно відчужена на користь компанії «Голден Деррік» (за інформацією ЗМІ, пов'язана з розшукуваним екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким), повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, 20 жовтня господарський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору купівлі-продажу частки в родовищі компанії «Голден Деррік». Пізніше це рішення вона оскаржила в апеляційному порядку.

При цьому наголошується, що 10 грудня Київський апеляційний госпсуд залишив без змін вищевказане рішення. Таким чином, «Надра України» повернула участь держави в спільній діяльності з видобутку газу на Сахалінському родовищі, що дасть можливість отримувати кілька мільйонів гривень прибутку щомісяця.

У повідомленні наводяться слова голови правління держкомпанії «Надра України» Ярослава Климовича, який наголосив, що вимоги компанії є правомірними і відповідають чинному законодавству України, а обраний спосіб захисту інтересів держави - оптимальним.

«Відтепер щомісяця «Надра України» залучатиме кошти, які дозволять виплатити заборгованість із заробітної плати працівникам дочірніх підприємств компанії, поліпшити матеріально-технічний стан української геологорозвідувальної галузі в цілому», - додав Климович.

За його словами, важливою заслугою у прийнятті законних рішень є також публічність судового процесу та інтерес громадськості, зокрема ЗМІ.

Читайте також«Надра України» намагається відсудити у компанії екс-міністра Ставицького свою частку в газовому родовищіПрес-служба нагадує, що Климович з моменту свого призначення на посаду голови правління «Надра України» визначив одним із пріоритетних завдань компанії повернення державного майна, яке незаконно відчужували протягом декількох років, зокрема, в період 2010-2013 років.

Також повідомляється, що компанія «Голден Деррік» подала апеляцію до Київського апеляційного госпсуду ще за двома аналогічними справами.

Судове засідання з розгляду апеляційної скарги «Голден Деррік» в одній із таких справ Київським апеляційним господарським судом призначено до розгляду на 17 грудня 2014 року.

«Для нас дуже важливе набуття законної чинності рішень господарського суду Києва, прийнятих на користь компанії та в інших аналогічних справах. Від результату цих судових процесів залежатиме участь держави в особі компанії ще за двома договорами спільної діяльності на Сахалінському родовищі», - резюмував голова правління «Надра України».

Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 року Генпрокуратура встановила, що в 2011-2012 роках Державна служба геології та надр без проведення аукціонів видала компанії «Голден Деррік» 48 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Пізніше зазначені дозволи були анульовані.

6 листопада окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимоги компанії «Голден Деррік» щодо поновлення дії 20 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ, які, на думку компанії, були анульовані незаконно.

17 листопада Держслужба геології подала апеляцію на це рішення.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

Колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький оголошений у розшук в рамках розслідування діяльності скандального бізнесмена, голови холдингу ВЕТЕК Сергія Курченко.

Ставицький у 2007-2010 роках був головою «Надра України», а потім два роки - керівником Державної геологічної служби.