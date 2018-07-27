Впровадження добового балансування ринку газу можуть перенести на 2019 рік

Голова "Укртрансгазу" Хоменко заявив, що 1 серпня інформаційна платформа, необхідна для добової балансування, не запрацює.

Оператор газотранспортної системи (ГТС) України компанія "Укртрансгаз" пропонує перенести запровадження процедури добової балансування ринку газу на кінець квітня 2019 року, замість 1 серпня 2018 року, як передбачено Кодексом ГТС.

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Про це 27 липня під час засідання Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, заявив тимчасово виконуючий обов'язки президента "Укртрансгазу" Андрій Хоменко.

"На сьогоднішній день, як це вимагає Кодекс ГТС, вона не є повноцінною інформаційною платформою (необхідної для впровадження добової балансування - УНІАН). Тобто, ми говоримо, що інформаційна платформа працює по функціоналу, але з точки зору виконання вимог щодо добової балансування, ця інформаційна платформа на 1 серпня, я стверджую, не запрацює", - заявив він.

За його словами, впровадження такої серйозної системи потрібно перенести на кінець квітня 2019 року.

Хоменко додав, що впровадження добової балансування - принципова позиція "Укртрансгазу".

Також він повідомив, що 9 липня, правоохоронні органи за рішенням суду вилучили сервери з програмним комплексом інформаційної платформи, а раніше була вилучена і документація по її впровадженню.

Разом з тим, НКРЕКП на тому ж засіданні оштрафував "Укртрансгаз" на 850 тисяч гривень за порушення Кодексу ГТС в частині впровадження добової балансування ринку газу та зобов'язав до 1 жовтня усунути дані порушення. Тобто, переніс впровадження добової балансування на 1 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня "Укртрансгаз" заявив, що Кодекс ГТС не відповідає ні духу європейського законодавства і норм Третього енергопакету, ні практик європейських газових операторів.

Раніше в "Укртрансгазі" планували до 2018 року перейти на щоденне складання балансів природного газу і запустити балансуючий ринок.

НКРЕКП наполягає на запровадженні з 1 серпня 2018 року процедури добового балансування ринку природного газу, що відповідає вимогам Третього енергопакету ЄС.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".

Подобове балансування ринку газу – це точне покриття попиту на газ його реальним пропозицією протягом однієї доби. Балансування передбачає подачу заявок від постачальників газу (імпортери та видобувні компанії) із зазначенням заявленого обсягу постачання блакитного палива в ГТС на наступну добу, а також отримання заявок від споживачів із зазначенням заявленого попиту. "Укртрансгаз" за допомогою балансуючого ринку буде вирівнювати обсяг попиту і пропозиції.