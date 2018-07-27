Лише 4 зі 102 українських держшахт працюють прибутково

Прем'єр зазначив, що завдання стабілізації вугільної галузі вже поставлене і він чекає конкретної доповіді та результатів.

В Україні нараховується 102 державні шахти, однак поза зоною АТО лише 33 шахти, 4 з яких працюють прибутково.

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Про це повідомляє Украинская правда.

"В межах міністерства (енергетики та вугільної промисловості) потрібно приймати чіткі, конкретні рішення, які дозволять вивести галузь із кризи. Я проаналізував ситуацію і можу сказати, що це можливо. Нам потрібно забути про стук шахтарських касок, коли люди говорять про свою заробітну плату. Маємо чути на видобувних підприємствах шум виробництва", - зазначив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час урядової наради, присвяченій ситуації у вугільній галузі.

Він також повідомив, що на початку серпня уряд очікує комплексний план заходів, де були б відображені інвестиційні пропозиції, оцінка ефективності використання наявних ресурсів, плани щодо аудиту.

"Маємо вийти на стабільність у галузі. Завдання поставлене, я буду чекати конкретної доповіді і конкретних результатів", - резюмував прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада виділила шахтарям на погашення заборгованості по заробітній платі 1,4 мільярда гривень.