«Нафтогаз» дозволив усім приватним компаніям імпортувати газ з будь-якої країни світу
"Нафтогаз" дозволив усім приватним компаніям займатися поставками газу по всіх можливих напрямах.
Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України», що володіє монопольним становищем на ринку імпортного газу України, дозволив усім приватним компаніям займатися постачанням «блакитного палива» по всіх можливих напрямках, сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи в четвер, 11 грудня, у парламенті.
«НАК «Нафтогаз України» видав дозвіл усім компаніям - будь-яким, які хочуть купувати газ по імпорту, - купувати там, де вони хочуть», - сказав Яценюк.
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«Ми протраспортуємо весь природний газ, який зайде по імпорту від будь-якої приватної компанії», - додав він.
Раніше УНІАН повідомляв, що Україна після піврічної перерви відновила імпорт газу з Росії.
Довідка УНІАН. У 2013 році постачанням газу в Україну займалися: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини), компанія Сергія Курченка ВЕТЕК (також з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (з території РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з Польщі та Росії).
У першому кварталі 2014 року постачанням газу в Україну займався держхолдинг НАК «Нафтогаз України» через отримання в кінці минулого року значної знижки, більше ніж на третину, від «Газпрому». Після збільшення від 1 квітня 2014 року майже у 2 рази ціни на російський газ «Нафтогаз» зберіг монопольне становище на ринку імпортного газу України та вступив із «Газпромом» в ціновий спір, вирішення якого перемістилося у Стокгольмський арбітраж. Водночас «Нафтогаз» домігся збільшення реверсних поставок газу із Європейського Союзу, які до грудня 2014 року були єдиним зовнішнім джерелом газового постачання України.