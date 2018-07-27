Гендиректор Чорнобильської АЕС подав у відставку через конфлікт з Мінекології

Звільненням керівник підприємства має намір привернути увагу до ряду проблем.

Генеральний директор Чорнобильської АЕС Ігор Грамоткін подав у відставку через розбіжності з Міністерством екології України при роботі над стратегічно важливими проектами.

"З жалем змушений констатувати, що на шляху завершення проектів виникла серйозна перешкода у вигляді штучно створеного конфлікту між керівництвом Міністерства екології та керівництвом Чорнобильської АЕС, яка ставить під сумнів можливість реалізації вищеописаного позитивного сценарію", - сказано у зверненні Грамоткіна на офіційному сайті ЧАЕС.

У заяві наголошується, що для успішного завершення реалізуються на ЧАЕС проектів потрібна злагоджена робота всіх залучених сторін, однак влада створили штучний конфлікт з керівництвом станції, який швидко набув особистісний характер.

"Я не зумів знайти іншого способу, крім власного звільнення. Боюся, мій відхід – єдине, що може привернути увагу до ситуації, що склалася, і хоча б частково вирішити проблему", — йдеться в заяві Грамоткіна.

Нагадаємо, в Чорнобиль у зоні відчуження незабаром планують запустити сонячну електростанцію потужністю 1 Мегават.