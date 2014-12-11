У Білорусі сподіваються, що Росія через падіння рубля знизить їм ціну на газ до $155

Трирічний контракт на постачання російського газу до Білорусі може бути підписано наступного тижня, повідомив, відповідаючи на запитання кореспондента БЕЛТА, перший заступник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко.

"Думаю, що наступного тижня буде підписано. Контракт узгоджено, останні крапки над "i" ми поставили 26 листопада. За наявною в мене інформацією, до підписання все готово", - сказав Семашко.

За його словами, підготовлений контракт принципово нічим не відрізняється від того, який діє зараз. "Ми не відійшли від тієї принципової форми в ціноутворенні, яка була. Зважаючи на те, що курс російського рубля пішов униз, із 1 січня для нас ціна на газ трохи впаде. Сьогодні вона близько $168 за 1 тис. куб. м, а буде десь $154-155", - пояснив перший віце-прем'єр.

Читайте такожБілорусь в односторонньому порядку відновила митний контроль на кордоні з РосієюГоворячи про обсяги поставок, перший заступник прем'єр-міністра зазначив, що Білорусь отримає природного газу під повну потребу. "На рівні 22 млрд куб. м газу в рік. Іноді ці обсяги не вибираємо, в контракті є допуск плюс 5%, мінус 10%", - сказав Семашко. Недобір газу в останні пару років пов'язаний із введенням нових потужностей. Побудовані сучасні блоки на електростанціях, де на вироблення енергії витрачається на 50-70% менше палива, пояснив він.

Чинний трирічний контракт на поставку "Газпромом" природного газу для Білорусі закінчується 31 грудня 2014 року.