Підготовка до опалювального сезону: газові сховища України заповнено на 40%

Запаси газу в ПСГ з початку сезону закачування збільшилися на 68,4% - до 12,5 млрд куб. м.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися на 68,38%, або на 5,084 млрд куб. м, - до 12,519 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, з 1 по 25 липня в сховища було закачано 1,33 млрд куб. м газу.

Станом на 25 липня запаси газу в ПСГ становлять 12,519 млрд куб. м газу, що на 2,54%, або на 325,7 млн куб. м менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (12,845 млрд куб. м).

За даними "Укртрансгазу", з 1 по 25 липня Україна імпортувала 935,2 млн куб. м газу (з них 476,7 млн куб. м - через Словаччину, 391,8 млн куб. м - через Угорщину, 66,72 млн куб. м - через Польщу) власний видобуток з 1 по 25 липня становив 1,425 млрд куб. м, а транзит - 6,737 млрд куб. м.

Зазначається, що станом на 25 липня українські газові сховища заповнені на 40,45%.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу – 14,7 млрд куб. м.