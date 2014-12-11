Україна завдяки імпорту газу з ЄС заощадила $500 млн - Яценюк

Про це сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті.

«Ми додатково заощадили півмільярда доларів. Не віддали «Газпрому», а залишили в бюджеті через різницю в ціні між російським «Газпромом» і тією ціною, яку ми отримуємо від наших європейських партнерів», - сказав Яценюк.

За словами прем'єр-міністра, на сьогоднішній день Україна 60% імпортного газу отримує із країн-членів ЄС.

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9 грудня Україна після піврічної перерви почала імпорт природного газу з Росії із добовим об'ємом 43,5 млн куб. м.

Україна відновила закупівлі газу з Європи через підвищення російським "Газпромом" від другого кварталу поточного року ціни на своє паливо майже у 2 рази. В кінці жовтня 2014 року після майже півроку переговорів Росія погодилася до березня 2015 року знизити ціну газу для України на 100 дол. - до 385 дол. за тисячу кубометрів.