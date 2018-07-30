Дорога нафта: Brent торгується вище $75 за барель

Brent подорожчала до $75,3 за барель, WTI - до $69,19 за барель.

Ціни на "чорне золото" еталонних марок в ході сьогоднішніх торгів підвищуються, причому вартість нафти сорту Brent вперше з 16 липня 2018 року піднялася вище 75 доларів за барель.

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Про це повідомляє Росбалт.

Раніше в ході торгів жовтневі ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 0,36% до 75,3 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI виросла на 0,73% до 69,19 долара за барель.

Після коливань вранці у понеділок ціни на нафту перейшли до "зеленої зони", в тому числі в рамках корекції після істотного зниження в п'ятницю на фоні даних про зростання кількості бурових установок в США за минулий тиждень.

За даними американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за тиждень з 27 липня загальна кількість нафтових бурових установок в країні збільшилася на 3 штуки до 861 одиниць.

Оптимізму інвесторам додають п'ятничні дані Міністерства торгівлі США. За першою оцінкою, реальне зростання ВВП США в II кварталі 2018 року прискорився до 4,1% в річному вираженні з 2,2% у січні - березні поточного року. Це найшвидші темпи зростання до 2014 року.