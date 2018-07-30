Загроза блекауту в Києві: влада почала підготовку до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

Медзакладам Києва наказано підготувати автономні джерела живлення у зв'язку із загрозою зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Міська влада Києва зобов’язала керівників комунальних закладів охорони здоров'я, підприємств та установ до 30 липня здійснити низку заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій, які можуть статися внаслідок зупинки роботи Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Згідно з наказом, керівники медичних закладів та установ сфери охорони здоров'я повинні були у визначений термін привести до готовності наявні автономні джерела живлення; з районними управліннями Головного управління ДСНС в м.Києві визначити порядок та забезпечити можливість підключення пересувних автономних джерел живлення для закладів охорони здоров'я в разі відключень мереж електропостачання; розробити план реагування закладів охорони здоров'я на випадок відключення електропостачання.

Також доручено створити штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на випадок відключення електропостачання та подати до Департаменту охорони здоров'я інформацію про наявність запасу пально-мастильних матеріалів для забезпечення роботи автономних джерел живлення.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». З 1 серпня «Київтеплоенерго» також отримає в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод «Енергія»).

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22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були нагромаджені «Київенерго».

Заступник голови КМДА Пантелеєв заявив, що заборгованість ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, тому питання погашення боргових зобов'язань потребує рішення на національному рівні. Щодо 1,2 млрд грн, зауважив він, між сторонами триває судовий спір.

Пантелеєв звернув увагу, що з 1 серпня через відсутність газу змушені будуть зупинитися найбільші теплоелектроцентралі України – ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які виробляють не лише тепло, а й електроенергію.

«В умовах збереження високої температури – це ризик перебоїв електропостачання», - наголосив він.

За словами заступника голови КМДА, ситуація у Києві близька до критичної, оскільки до цього часу НАК «Нафтогаз» не уклав угоду на газопостачання з новим виконавцем послуг – КП «Київтеплоенерго» (з травня «Київтеплоенерго» стало виконавцем послуг після завершення угоди міста з ПАТ «Київенерго»). У результаті – кілька тисяч будинків залишаються без гарячої води.

«Є рішення суду, яке у правовому полі обґрунтовує позицію міста. Але ми розуміємо, що судова перспектива – це дуже довгий шлях. А вже з 1 серпня ми приймаємо в управління міста ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які без договорів на газопостачання мають ризик зупинки», – зазначив Пантелеєв.

Він нагадав, що КП «Київтеплоенерго» отримало для управління ТЕЦ всі необхідні дозволи, тарифи, ліцензії, однак відсутність газу є загрозою для життєдіяльності міста.

Довідка УНІАН. Блекаут (аварія) - аварія в енергосистемі, порушення нормального режиму всієї або значної частини енергетичної системи, пов'язане з пошкодженням обладнання, тимчасовим неприпустимим погіршенням якості електричної енергії або перервою в електропостачанні споживачів.