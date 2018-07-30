Загроза блекауту в Києві: влада почала підготовку до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

14:56, 30 липня 2018
Енергетика
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У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 / фото УНІАН

Міська влада Києва зобов’язала керівників комунальних закладів охорони здоров'я, підприємств та установ до 30 липня здійснити низку заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій, які можуть статися внаслідок зупинки роботи Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Згідно з наказом, керівники медичних закладів та установ сфери охорони здоров'я повинні були у визначений термін привести до готовності наявні автономні джерела живлення; з районними управліннями Головного управління ДСНС в м.Києві визначити порядок та забезпечити можливість підключення пересувних автономних джерел живлення для закладів охорони здоров'я в разі відключень мереж електропостачання; розробити план реагування закладів охорони здоров'я на випадок відключення електропостачання.

Також доручено створити штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на випадок відключення електропостачання та подати до Департаменту охорони здоров'я інформацію про наявність запасу пально-мастильних матеріалів для забезпечення роботи автономних джерел живлення.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». З 1 серпня «Київтеплоенерго» також отримає в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод «Енергія»).

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22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були нагромаджені «Київенерго».

Заступник голови КМДА Пантелеєв заявив, що заборгованість ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, тому питання погашення боргових зобов'язань потребує рішення на національному рівні. Щодо 1,2 млрд грн, зауважив він, між сторонами триває судовий спір.

Пантелеєв звернув увагу, що з 1 серпня через відсутність газу змушені будуть зупинитися найбільші теплоелектроцентралі України – ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які виробляють не лише тепло, а й електроенергію.

«В умовах збереження високої температури – це ризик перебоїв електропостачання», - наголосив він.

За словами заступника голови КМДА, ситуація у Києві близька до критичної, оскільки до цього часу НАК «Нафтогаз» не уклав угоду на газопостачання з новим виконавцем послуг – КП «Київтеплоенерго» (з травня «Київтеплоенерго» стало виконавцем послуг після завершення угоди міста з ПАТ «Київенерго»). У результаті – кілька тисяч будинків залишаються без гарячої води.

«Є рішення суду, яке у правовому полі обґрунтовує позицію міста. Але ми розуміємо, що судова перспектива – це дуже довгий шлях. А вже з 1 серпня ми приймаємо в управління міста ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які без договорів на газопостачання мають ризик зупинки», – зазначив Пантелеєв.

Він нагадав, що КП «Київтеплоенерго» отримало для управління ТЕЦ всі необхідні дозволи, тарифи, ліцензії, однак відсутність газу є загрозою для життєдіяльності міста.

Довідка УНІАН. Блекаут (аварія) - аварія в енергосистемі, порушення нормального режиму всієї або значної частини енергетичної системи, пов'язане з пошкодженням обладнання, тимчасовим неприпустимим погіршенням якості електричної енергії або перервою в електропостачанні споживачів.

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Теги: #ТЕЦ#Київенерго#Київтеплоенерго