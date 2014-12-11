Транзит російського газу через Україну скоротився на 25%

Транзит російського газу через територію України до країн Європи у січні-листопаді 2014 року скоротився на 25% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 58 млрд куб. м. Про це йдеться у повідомленні оператора ГТС України - держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними «Укртрансгазу», для споживачів України протягом 11 місяців поточного року було транспортовано 32,7млрд куба. м газу, що на 14% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Таким чином, обсяг товарного газу становив 90,8 млрд куб. м, що на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року», - йдеться у повідомленні компанії.

Читайте такожУкраїна чекає рішення арбітражу щодо спору з «Газпромом» у першій половині 2016 рокуЯк повідомляв УНІАН, обсяг газу, який транспортувався через Україну до європейських країн, за підсумками 2013 року збільшився на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

У 2012 році транзит російського газу через територію України становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше від показника 2011 року.

Згідно з контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації коштів за недостатні обсяги його прокачування через Україну.