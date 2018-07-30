Київська ТЕЦ-5 буде повністю зупинена опівночі 1 серпня - джерело

За словами джерела, зараз працівники ДТЕК забирають зі станції меблі, комп'ютерну техніку.

Столична ТЕЦ-5 буде повністю зупинена в 00:00 1 серпня через відсутність договору на постачання газу між комунальним підприємством «Київтеплоенерго», якому з 1 серпня в управління переходить ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, і Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України ».

Про це УНІАН повідомило джерело на підприємстві.

За його словами, зараз працівники ДТЕК забирають зі станції всі меблі, комп'ютерну техніку. Співробітники станції сидять без роботи.

У прес-службі Київської міської держадміністрації УНІАН відмовилися коментувати можливу зупинку станції з 1 серпня, але підкреслили, що зараз сторони перебувають у процесі переговорів про постачання газу і столична влада робить все, для того щоб не допустити зупинки ТЕЦ.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» (входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова) в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». З 1 серпня «Київтеплоенерго» також отримає в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод «Енергія»).

Читайте такожЗагроза блекауту в Києві: влада почала підготовку до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були накопичені «Київенерго».

Заступник голови КМДА Пантелєєв заявив, що заборгованість ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1, 2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, тому питання погашення боргових зобов'язань потребує вирішення на національному рівні. Щодо 1,2 млрд грн, зазначив він, між сторонами триває судовий спір.

Пантелєєв звернув увагу, що з 1 серпня через припинення подачі газу змушені будуть зупинитися найбільші теплоелектроцентралі України - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які виробляють не лише тепло, а й електроенергію.

Міська влада Києва зобов'язала керівників комунальних закладів охорони здоров'я, підприємств і установ до 30 липня вжити ряд заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, які можуть виникнути в результаті зупинки роботи Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Керівники медичних закладів охорони здоров'я повинні привести в готовність наявні автономні джерела живлення; забезпечити можливість підключення пересувних автономних джерел живлення для закладів охорони здоров'я в разі відключень мереж електропостачання; розробити план реагування закладів охорони здоров'я на випадок відключення електропостачання.