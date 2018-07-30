"Немає альтруїстів та меценатів": у КМДА розповіли про труднощі модернізації теплоенергетики Києва

У пошуках інвестора столиця зверталась до низки потужних операторів, заявляє заступник голови КМДА.

Києву потрібно близько 30 млрд грн, щоби привести теплоенергетичний комплекс міста до стандартів європейських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв на прес-конференції в Києві.

«Проведений міжнародними експертами аудит дав нам можливість побачити приблизні суми, потрібні для відновлення теплогосподарства. За попередніми оцінками, нам потрібно близько 30 млрд грн для того, щоб вивести теплоенергетику міста у ті стандарти, які сьогодні мають європейські країни», - сказав Пантелеєв.

При цьому він зауважив, що в галузь, яка є апріорі збитковою, жоден інвестор не прийде, поки ситуація у ній не зміниться на краще.

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«Потрібна стабілізація взаємовідносин на ринку газопостачання, вдосконалення системи тарифоутворення. Потрібне комплексне вирішення питання», - сказав Пантелеєв.

Щодо передачі теплових мереж столиці в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго» він зазначив, що у продовженні угоди щодо управління майном теплоенергетики міста не була зацікавлена і сама компанія «Київенерго».

«Міжнародні експерти провели аналіз фінансово-правових, технічних взаємовідносин міста і «Київенерго» протягом дії угоди. В результаті ми отримали рекомендації міжнародних експертів про непродовження такої угоди. Тут є суб’єктивні, є об’єктивні чинники. Крім того, сама компанія «Київенерго» не виявила бажання продовження цієї угоди. На мій погляд, основною причиною є стан теплоенергетики як в країні, так і в місті. Теплоенергетика, об’єктивно, є збитковою, і комерційним компаніям, зокрема і «Київенерго», просто не цікаво було займатися цією діяльністю», - сказав Пантелеєв.

За його словами, керівництво міста зустрічалось з усіма потужними операторами щодо залучення їх до управління системою теплоенергетики в Києві. «Немає там альтруїстів, меценатів, які будуть просто втрачати кошти. Тому треба працювати. І Київ, я думаю, буде локомотивом в змінах як на місцевому рівні, так і на національному», - зазначив Пантелеєв.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». З 1 серпня «Київтеплоенерго» також отримає в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод «Енергія»). За даними КМДА, аварійність мереж теплоенергетичного комплексу міста сягає 80%.

22 березня Київрада виділила КП «Київтеплоенерго», яке після розірвання угоди з «Київенерго» забезпечує містян послугами гарячого водопостачання та часткового енергопостачання, близько 1,2 млрд грн бюджетних коштів для забезпечення безперебійної роботи теплокомплексу міста.

20 липня депутати Київради не підтримали збільшення статутного капіталу КП «Київтеплоенерго" з 1,2 млрд грн до 2 млрд грн. Кошти, за поясненням КМДА, потрібні на підготовку до опалювального сезону, закупівлю техніки й енергоносіїв, виконання завдань із ремонту та модернізації теплових мереж. Пантелеєв висловив сподівання, що депутати повернуться до цього питання на наступному засіданні, що орієнтовно має відбутися в вересні.

Паралельно місто у суді вирішує питання щодо передачі боргових зобов’язань «Київенерго», які утворились під час дії угоди про управління комунальним майном.

У травні влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були нагромаджені «Київенерго».

Заступник голови КМДА Пантелеєв заявив, що заборгованість ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, тому питання погашення боргових зобов'язань потребує рішення на національному рівні.

25 липня під час селекторної наради під головуванням віце-прем’єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка Пантелеєв закликав уряд розглянути ситуацію з газопостачанням столиці у рамках роботи Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.