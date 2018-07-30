"Укрнафта" з початку року збільшила прибуток майже на 55%

За звітний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції на 21,63% - до 16,76 мільярда гривень.

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" в січні-червні 2018 року збільшила чистий прибуток на 54,3% порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 2,06 мільярда гривень.

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Про це йдеться в квартальному звіті підприємства, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за звітний період "Укрнафта" збільшила дохід від реалізації продукції на 21,63% - до 16,76 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Укрнафта" за підсумками 2017 року отримала 444 мільйонів гривень чистого прибутку, тоді як 2016 рік компанія закінчила із збитком у розмірі 8,739 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.