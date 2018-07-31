Євросоюз побудує 11 портів для прийому американського газу - Трамп

Наразі стратегічне завдання обмежується забезпеченням поставок енергоресурсів до Італії та країн південної Європи.

Влада Євросоюзу готова оплатити будівництво портів, які прийматимуть скраплений газ з США, розповів американський президент Дональд Трамп на спільній прес-конференції з італійським прем'єр-міністром Джузеппе Конте.

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Про це повідомляє Росбалт.

Лідерам було поставлено питання про постачання до Італії енергоресурсів. Конте у відповідь повідомив, що обговорював з американським президентом ідею Трансадріатичного трубопроводу. "Я підкреслив, що стратегічне завдання полягає в тому, щоб забезпечити постачання енергоресурсів до Італії та країн південної Європи", - заявив Конте.

У свою чергу Трамп, коментуючи ситуацію, заявив, що США готові створити альтернативу, відзначає видання.

"Ми вже обговорювали з владою Євросоюзу питання про будівництво в Європі 9-11 портів, які прийматимуть американський скраплений газ", - сказав він, уточнивши, що оплачуватимуть спорудження портів європейці.

Нагадаємо, 27 липня Трамп після переговорів з головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером заявив про те, що ЄС купуватиме скраплений газ у США.