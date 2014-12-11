Голову "Укргазвидобування" звільнили з-під варти під заставу

Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти голову правління ПАТ "Укргазвидобування" Сергія Костюка під заставу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

"Так. Звільнили під заставу", - сказали у ГПУ, не уточнивши водночас суму застави.

Як повідомляв УНІАН, керівника найбільшої газодобувної компанії «Укргазвидобування» Костюка затримали в Києві 10 грудня.

За даними прокуратури, «затримання відбулося в рамках спільної операції прокуратури міста Києва і СБУ неподалік головного офісу цієї компанії на вулиці Кудрявській».

Столична прокуратура просила суд взяти підозрюваного під варту.

Прокуратура Києва оголосила про підозру Костюку і його заступнику в зловживанні службовим становищем, що завдало шкоди на суму понад 16,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укргазвидобування» - найбільша газодобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислові управління: ГПУ «Шебелінкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».