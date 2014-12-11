Суд звільнив голову "Укргазвидобування" під заставу в 1,1 млн гривень - джерело

Печерський районний суд Києва звільнив голову правління ПАТ "Укргазвидобування" Сергія Костюка під заставу в 1 млн 96 тис. грн.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, цю суму Костюк має внести впродовж 5 діб, оскільки в іншому разі суд буде змушений розглянути питання про обрання йому більш жорсткого запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, керівника найбільшої газодобувної компанії «Укргазвидобування» Костюка затримали в Києві 10 грудня.

За даними прокуратури, «затримання відбулося в рамках спільної операції прокуратури міста Києва і СБУ неподалік головного офісу цієї компанії на вулиці Кудрявській».

Столична прокуратура просила суд взяти підозрюваного під варту.

Водночас сьогодні, 11 грудня, в ГПУ поінформували, що Печерський районний суд Києва звільнив Костюка з-під варти під заставу. Однак суму застави в Генпрокуратурі не уточнили.

Прокуратура Києва оголосила Костюку і його заступнику про підозру в зловживанні службовим становищем, що завдало шкоди на суму понад 16,8 млн. грн.

За даними прокуратури, в ході досудового слідства встановлено, що у березні поточного року між «Укргазвидобування» і приватною компанією, якій належить одна з найбільших в Україні мереж АЗС, укладено договір про поставку скрапленого газу. Водночас комерційна структура незаконно придбала майже 18 тис. тонн палива без попередньої оплати і за значно нижчою вартістю.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укргазвидобування» - найбільша газодобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислові управління: ГПУ «Шебелінкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».