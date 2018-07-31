Нафта дешевшає через побоювання щодо надлишку "чорного золота"

Brent подешевшала до $74,70 за барель, WTI - до $69,88 за барель.

Ціни на нафту помірно знижуються вранці у вівторок після ралі напередодні, оскільки гравці ринку переключилися на перспективу повернення надлишку сировини.

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Про це повідомляє Financial One.

"До 8:53 ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,36% до 74,70 долара за барель. Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися поблизу 69,88 долара за барель, що на 0,36% нижче попереднього закриття", - йдеться в повідомленні.

Обидва бенчмарки готуються завершити липень зниженням: Brent на 6,2%, WTI – на 5,9%.

Ціна вересневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) вранці трималася на рівні 513,0 юаня за барель.

Видобуток нафти Організації країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) в липні зріс на 70 тисяч барелів на добу до червня до 32,64 мільйона барелів на добу – максимального рівня цього року, зазначає видання.

Подальшу динаміку котирувань визначатимуть дані про тижневих запасів нафти і нафтопродуктів в США.