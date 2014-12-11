Американська нафта вже коштує менше $60 за барель

Зниження відбулося після того, як Саудівська Аравія поставила під сумнів необхідність знижувати видобуток, пише Bloomberg, передає Еспресо.TV.

"Навіщо я повинен знижувати видобуток? Це ринок, і я продаю на ринку. Чому я повинен її знижувати?" - заявив міністр нафти Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі в Перу.

До вечора четверга ф'ючерси WTI подешевшали до 59,85 долара за барель. Аналітики попереджають, що такий обвал вже скоро позначиться на деяких країнах, в першу чергу на Венесуелі.

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Ф'ючерси на європейський сорт Brent теж знижується. На торгах у Лондоні на нього давали 63,74 долара.

Нагадаємо: американська нафту цього року подешевшала на 38%, європейська - на 42%.

А ціна на нафту Brent сягнула мінімального показника п'ятирічної давнини. Мінімальне значення нафти цієї марки на торгах у середу становило 63,58 долара, що на 4,53% нижче рівня закриття попередніх торгів.