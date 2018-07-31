Реформа ГТС: "Нафтогаз" залучив консультантів PwC

Ґрунтуючись на результатах роботи PwC, "Нафтогаз" розпочне процес подальшої оптимізації "Укртрансгазу" і підготовки до відокремлення оператора газотранспортної системи після 2019 року.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" залучила консалтингову компанію PricewaterhouseCoopers (PwC) для підготовки до передачі активів оператора газотранспортної системи (ГТС) держкомпанії "Укртрансгаз", які не беруть участі в діяльності з транзиту природного газу, в нову компанію - оператора ГТС - акціонерне товариство "Магістральні газопроводи України", повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

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Згідно з повідомленням, PWC розпочала роботу за трьома напрямками: ідентифікація і підготовка до передачі компанії «Магістральні газопроводи України» газотранспортних активів «Укртрансгазу», які не беруть участі в діяльності з транзиту природного газу (передача таких активів не ставить під загрозу діяльність з транзиту природного газу або виконання будь-яких зобов'язань щодо транзитному контракту з компанією «Газпром» (Росія), така передача активів відповідає всім регуляторним і законодавчим нормам і поділ не буде представляти ризиків для подальшої фінансової стійкості обох операторів); розробка плану оптимізації і передачі активів і функцій до філії «Оператор газотранспортної системи» «Укртрансгазу» і плану виділення філії «ОГТС» в окрему юридичну особу в складі «Нафтогазу».

Прес-служба відзначає, що, ґрунтуючись на результатах роботи консалтингової компанії, "Нафтогаз" розпочне процес подальшої оптимізації "Укртрансгазу" і підготовки до виокремлення оператора газотранспортної системи після 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня наглядові ради "Нафтогазу" і "Магістральних газопроводів України" (МГУ) погодили дорожню карту співпраці з метою виокремлення функції оператора ГТС України на початку 2020 року.

На початку листопада 2016 року Кабмін ухвалив рішення про створення компанії «Магістральні газопроводи України». Водночас менеджмент «Нафтогазу» створив у структурі діючої держкомпанії «Укртрансгаз» нову філію - «Оператор ГТС України».

Також «Нафтогаз» залучив як менеджера проекту з анбандлінгу польський підрозділ компанії PwC.

У «Нафтогазі» вважають, що виокремлення ГТС в нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління необхідне для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином зберігши обсяги транзиту після завершення чинного контракту з «Газпромом».

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував української компанії 2,56 млрд дол.

При цьому Стокгольмський арбітраж залишив «Нафтогаз України» як контрагента російського газового монополіста «Газпром» у контракті на транзит російського газу.

Питання передачі транзитного контракту до нового оператору було важливим для проведення реформи поділу «Нафтогазу» і створення нового незалежного оператора газотранспортної системи.