Енергетичне співтовариство вимагає скасувати монополію "Нафтогазу"

Про це йдеться у повідомленні секретаріату ЕС, передає "Європейська правда".

"Постанови Кабінету міністрів №596 від 7 листопада і №647 від 26 листопада 2014 року створюють преференції для державного "Нафтогазу" і порушують законодавство Енергетичного співтовариства, і секретаріат наполягає на їх негайному скасуванні", - йдеться в повідомленні.

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Як відзначають в ЕС, дії українського уряду суперечать Договору про енергетичне співтовариство, Угоді про асоціацію з ЄС, завдають шкоди репутації, яку Україна отримала як надійний партнер у питанні транзиту газу.

"Секретаріат підготував і надав на розгляд української влади законопроект про газ, що передбачає, зокрема, захисні заходи. Закон, що відповідає Третьому енергопакету ЄС, повинен бути прийнятий якнайшвидше", - йдеться в повідомленні.

В ЕС підкреслюють, що мають повне уявлення про політичні і фінансові проблеми України, але будь-які пільги для держкомпаній і накладення соціальних зобов'язань на приватні компанії повинні бути тимчасовими, виправданими міркуваннями громадської безпеки, пропорційними і не дискримінаційними.

В секретаріаті наголосили, що найбільша проблема в газовому секторі полягає в регульованих цінах на енергоносії, що є неприйнятним.

Нагадаємо, в Енергоспівтоваристві критикували уряд Яценюка за повернення монополії "Нафтогазу" з допомогою постанови Кабінету міністрів №596.

Цією постановою Кабінет міністрів повторно легалізував монополію державної компанії "Нафтогаз України" на імпорт і поставки природного газу в країну, не надавши належного роз'яснення причин такого втручання в діяльність ринку.