Справа «вишок Бойка»: суд засудив до 5 років умовно екс-співробітницю "Чорноморнафтогазу"

Екс-співробітниця "Чорноморнафтогазу" повністю визнала свою провину у скоєнні даних кримінальних злочинів.

Шевченківський районний суд Києва призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років умовно з випробувальним терміном 1 рік екс-співробітниці державної компанії "Чорноморнафтогаз" у рамках розслідування справи про розкрадання у 2011 році державних коштів через закупівлю за завищеною вартістю компанією «Чорноморнафтогаз» двох бурових платформ, відомих як «вишки Бойка».

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Про це йдеться у рішенні суду від 22 червня, яке оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Призначити за сукупністю кримінальних злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі ... з випробуванням - випробувальним терміном тривалістю 1 рік", - зазначається у рішенні суду.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачена з січня 2011 року по листопад 2013 року працювала провідним інженером відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції апарату управління «Чорноморнафтогазу». Вона уклала угоду з прокуратурою в листопаді 2017 року, визнала свою провину в скоєнні даного злочину.

"Повністю визнала свою провину у скоєнні кримінальних злочинів ... і щиро розкаялася у скоєному, активно сприяла встановленню обставин кримінальних злочинів, в тому числі стосовно себе та інших осіб", - йдеться в матеріалах справи.

Також зазначено, що обвинувачена частково і добровільно відшкодувала певний збиток, заподіяний своїми злочинними діями.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Генеральна прокуратура заморозила 144 млн дол. на іноземних банківських рахунках у рамках розслідування справи про розкрадання у 2011 році державних коштів при закупівлі за завищеною вартістю компанією «Чорноморнафтогаз» двох бурових платформ, відомих як «вишки Бойка».

Довідка УНІАН. Починаючи з 2014 року, Генпрокуратура веде слідство за фактом можливого заволодіння посадовими особами "Чорноморнафтогазу" державними коштами в сумі 400 млн дол. під час закупівлі за завищеною вартістю вишок для видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря.

За даними слідства, у 2011 році під час проведення закупівель самопіднімальних плавучих бурових установок менеджерами «Чорноморнафтогазу», «Нафтогазу» були допущені грубі порушення тендерних процедур. "Чорноморнафтогаз" придбав дві бурові платформи за 400 і 398 млн дол., тоді як їх ринкова вартість, за даними ГПУ, становила 210 і 179 млн дол. відповідно. Закуплені бурові називають "вишками Бойка" за прізвищем тодішнього міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка (нинішнього голови парламентської фракції «Опозиційний блок»).

У рамках кримінальної справи у грудні 2015 року ці вишки були заарештовані рішенням Печерського райсуду Києва, але на сьогодні вони перебувають під контролем влади РФ, яка анексувала ще навесні 2014 року півострів Крим.

"Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На балансі "Чорноморнафтогазу" перебувають 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогодні становлять: природному газу - 58,56 млрд куб. м, газовому конденсату - 1231 тис. тонн, нафти - 2530 тис. тонн.