Оператор газотранспортної системи України збільшив збиток у 2,5 раза

Компанія "Укртрансгаз" у першому півріччі заробила 17,73 млрд грн.

Оператор газотранспортної системи України компанія "Укртрансгаз" у січні-червні 2018 року збільшила збиток, порівняно з аналогическим періодом 2017 року, в 2,5 раза - до 17,73 млрд грн.

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Про це йдеться в звіті компанії, опублікованому на її сайті.

Згідно зі звітом, за 6 місяців 2018 року чистий дохід компанії від реалізації продукції скоротився на 5,9% - до 27,16 млрд грн, а валовий збиток збільшився в 3,16 раза - до 7,36 млрд грн порівняно з січнем-червнем 2017 року.

Собівартість реалізованої продукції становила 34,52 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році "Укртрансгаз" збільшив чистий збиток у 4,41 раза до 24,83 млрд грн порівняно з 2016 роком.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується до України як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».