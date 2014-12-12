Нафта Brent подешевшала до мінімуму 5,5 років

Ціна нафти Brent впала до мінімуму 5,5 років, втративши 8% з початку тижня, через надмірну пропозицію, повідомляє Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,09 до $63,59 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,45 до $59,50. З початку тижня WTI подешевшала майже на 10%.

ОПЕК у середу знизила прогноз споживання нафти, що видобувається її учасниками, в 2015 році з урахуванням слабкого зростання світового попиту і буму видобутку сланцевої нафти в США.

Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії, найбільшого в ОПЕК виробника і експортера нафти, цього тижня підтвердив, що королівство не планує знижувати видобуток.

Між країнами ОПЕК розгорнулася боротьба за частку ринку: Кувейт слідом за Саудівською Аравією знизив ціни на січневі партії для азіатських клієнтів, довівши їх до мінімуму з грудня 2008 року.

На думку деяких аналітиків, Венесуела і Ангола можуть умовити ОПЕК провести позачергову нараду наступного року. Однак аналітики сумніваються, що, навіть якщо нарада відбудеться, Саудівська Аравія погодиться скоротити видобуток.

"Ми вважаємо, що зростання цін у найближчому майбутньому не передбачається", - написав у звіті аналітик Phillip Futures Деніел Анг.