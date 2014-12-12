Росія підтвердила ЄС, що відмовляється від «Південного потоку»

Єврокомісія отримала підтвердження від Росії, що "Південний потік" зупинений, це підтвердив міністр енергетики РФ Олександр Новак в телефонній розмові з заступником голови ЄК Марошем Шефчовичем, повідомила прес-служба Єврокомісії, передає Прайм.

"Міністр Новак підтвердив замголови Шефчовичу, що Росія не буде продовжувати реалізацію проекту "Південний потік", - йдеться в заяві ЄК.

Розмова відбулася у розвиток міністерської зустрічі в Брюсселі колишніх країн "Південного потоку" 9 грудня, учасники якої, зокрема, припустили, що рішення Росії не має остаточного характеру, і попросили Шефчовича "отримати роз'яснення російської сторони".

Тепер, коли роз'яснення отримані, Єврокомісії належить очолити роботу "Високопоставленої робочої групи для пошуку нових рішень забезпечення енергобезпеки цих держав.

"Тепер ми інтенсифікуємо роботи з країнами Центральної та Південно-Східної Європи щодо формування єдиного ринку газу і диверсифікації джерел поставок газу. Такі завдання майбутнього енергетичного союзу, який є пріоритетом для нового складу Єврокомісії", - підкреслив Шефчович.

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Учасники зустрічі 9 грудня визначили такі напрямки діяльності: формувати роботи з реалізації проекту "Південного газового коридору", що складається з декількох газопроводів, які проходять південь Росії через Кавказ і Туреччину до родовищ Каспію, будувати термінали зрідженого природного газу (ЗПГ), розробляти газові родовища на шельфі Чорного і Середземного морів, а також створювати систему вертикальних газопроводів" між Південно-Східною та Центральною Європою, щоб мати можливість оперативно перекачувати газ туди, де він потрібен.

Робочій групі належить визначити пріоритети цих робіт та обміркувати їх приблизну вартість, яка буде обчислюватися в десятках мільярдів євро.

Росія відмовилася від "Південного потоку" після того, як Брюссель у 2012 році запустив проти цього проекту розслідування на предмет його відповідності вимогам "третього енергопакету", який, зокрема, зобов'язував російську сторону віддати незалежним компаніям до 50% потужностей майбутнього "Південного потоку" для прокачування газу.

Коли РФ відмовилася від виконання цих вимог, Болгарія заблокувала будівництво трубопроводів, що паралізувало початок робіт з прокладання його морської ділянки дном Чорного моря. В результаті на початку грудня РФ відмовилася від реалізації цього проекту, прийнявши рішення перенаправити цей потік газу в Туреччину.