ЗМІ назвали три можливі сценарії підвищення ціни на газ

Перший варіант — Hub+ — ціна на німецькому хабі плюс витрати на транспортування. Це найдорожчий варіант, його уряд намагається уникнути.

Кабінет міністрів передбачив три основних сценарії розрахунку ціни на газ для населення.

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Перший варіант — Hub+ — ціна на німецькому хабі плюс витрати на транспортування. Це найдорожчий варіант, його уряд намагається уникнути, пише «Економічна правда».

За націнки 2,5% з ПДВ (націнка ПСО-постачальника) ціна на газ сягне 10 259 грн за тис. куб м. За націнки 10% ПДВ вона зросте до 10 945 грн за тис. куб м.

За законом торгова націнка постачальника не може перевищувати 2,5% ціни, за якою постачальники купили паливо у "Нафтогазу".

Міненерго пропонує обмежити роздрібну ціну продажу газу націнкою не вище 10%, щоб споживач з наявної кількості постачальників, які пропонують державний газ, міг вибрати того, який пропонує меншу націнку.

Hub- — ціна на німецькому хабі мінус витрати на транспортування.

Вартість газу для населення з мінімальною націнкою і ПДВ в такому випадку становитиме 7765 грн за тис. куб м. За націнки 10% ПДВ вона становитиме 8268 грн за тис. куб м. Це найдешевший варіант.

Hub0 — "чиста" ціна на німецькому хабі. Вартість газу для населення за такого варіанту досягне 9215 грн за тис. куб м і 9825 грн за тис. куб м з націнкою 10% ПДВ.

У Кабміні сподіваються на рішення, яке передбачає найменше зростання тарифів, тобто варіант Hub-.

Перший аргумент уряду проти різкого підвищення тарифів на газ - збільшиться кількість субсидіантів і обсяг витрат бюджету на комунальні субсидії.

Якщо в 2017 році субсидії отримували 60% населення або 7,2 млн домогосподарств, то в разі підвищення тарифів їх кількість може зрости до 72% або до 8,6 млн.

За такого сценарію видатки державного бюджету на субсидії з запланованих 71 млрд грн зростуть до 79,2-115 млрд грн залежно від варіанту.

Другий аргумент - спостерігається стрімке зростання заборгованості населення за спожитий газ.

Третій пакет аргументів — "спочатку все інше, а потім - ринкова ціна".

Зокрема, уряд намагається переконати МВФ у тому, що спочатку потрібно завершити анбандлінг "Нафтогазу" - до кінця 2018 року, ввести добове балансування, зменшити кількість одержувачів субсидій до 25% або забезпечити потреби споживачів газом власного видобутку, а вже потім підвищувати ціну на газ до ринкового рівня.