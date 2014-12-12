«Роснефть» на тлі санкцій пересаджує топ-менеджерів зі службових на особисті авто

Найбільший російський нафтовий концерн «Роснефть» відмовиться від надання службових автомобілів з водіями значній частині керівництва структур, що входять в держхолдинг, пишуть "Известия".

Читайте також«Роснефть» готується до цін на чорне золото нижче 60 доларівВідносного цього рішення віце-президент «Роснефти» Томас Хендель розіслав лист керівникам дочірніх підприємств держкомпанії. За словами джерела, близького до керівництва «Роснефти», службовий автомобіль залишиться лише у гендиректорів компаній, а їх заступники і голови департаментів будуть самі організовувати своє переміщення на автомобілі - службових автомобілів позбудуться власне і 12 віце-президентів «Роснефти».

«Роснефть» не перша велика компанія, яка вирішила скоротити службовий автопарк. Навесні 2014 року рішення зменшити службовий автопарк прийняв «АвтоВАЗ» - теж у два рази.

Читайте такожБританський суд відмовив "Роснефти" у призупиненні санкційУ листі йдеться, що звільнені автомобілі будуть продані. Якщо судити по сайту «Роснефти», то її «дочками» значаться як мінімум 92 компанії - мова йде про сотні автомобілів. Згідно послання Хенделя, топ-менеджерам, у яких заберуть службовий автомобіль, буде запропонована одноразова компенсація в розмірі 1 млн рублів - «50% вартості стандартної комплектації Mercedes-Benz E200 з урахуванням корпоративної знижки в 15%».

"Роснефть" бореться із зайвими витратами. "В рамках оптимізації витрат і зменшення витрат компанія проводить скорочення службового автопарку. Топ-менеджмент компанії продовжить користуватися особистим автотранспортом, для організації необхідних поїздок протягом робочого дня діє диспетчерська служба", - повідомили в прес-службі "Роснефти".

Як повідомляв УНІАН, доходи «Роснефти» впали в третьому кварталі п.р. на 99,3% (24,4 мільйона доларів) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це сталося після введення Заходом санкцій проти Росії за дестабілізацію ситуації в Україні. В серпні компанія звернулася до російського уряду за допомогою для оплати боргів на суму 45 мільярдів доларів.