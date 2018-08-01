ЄБРР може позичити «Нафтогазу» $100 мільйонів на закупівлю газу

Остаточне рішення банк прийме 5 вересня.

Європейський банк реконструкції і розвитку 5 вересня розгляне можливість надання НАК «Нафтогаз України» до 100 млн доларів фінансування в рамках відновлюваної кредитної лінії на суму до 250 млн доларів для закупівлі газу, який буде використаний для нормального проходження зимового сезону.

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Про це повідомляє прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, організатором кредитної лінії є міжнародний інвестиційний банк Goldman Sachs, а гарантом виступає Американська урядова організація з фінансування розвитку OPIC (Overseas Private Investment Corporation).

Як зазначили в банку, очікується, що проект зробить газовий сектор України конкурентоспроможнішим.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.