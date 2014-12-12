Будівництво електростанцій в окупованому Криму доведеться оплачувати простим росіянам

Мінекономрозвитку РФ просить змінити схему повернення інвестицій в нові електростанції в анексованому Криму і Калінінграді, пишуть "Ведомости".

За пропозицією Міненерго уряд зможе призначати компанії для будівництва електростанцій в цих регіонах, а оплачувати їх будівництво доведеться споживачам європейської частини Росії та Уралу: електростанції будуть продавати потужність з ціновою надбавкою. Запропонований механізм - неринковий, вважають в Мінекономрозвитку. Вибір претендентів з «вузького кола осіб» без проведення конкурсу може призвести до обмеження конкуренції та завищення вартості будівництва.

Читайте такожЄС планує розширити санкції щодо туристичної та енергетичної галузей КримуЗапропонована схема може призвести до додаткового навантаження на споживачів в 33 млрд руб. щорічно. Мінекономрозвитку в якості альтернативи пропонує переносити в окупований Крим і Калінінград енергоблоки, які компанії будують за ДПМ (договори про постачання потужності; гарантують повернення інвестицій з прибутковістю близько 14%) і за які споживачі вже зобов'язалися заплатити. Інший варіант - повертати інвестиції за рахунок зниження граничного мінімального рівня цін на газ для дефіцитних регіонів (основна складова в собівартості електроенергії).

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