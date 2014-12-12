Суми просять замінити аварійні графіки вимкнення світла на «віялові»

У Сумах виконавчий комітет міськради звернеться до обласної державної адміністрації, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з проханням надати дозвіл увести в місті замість аварійних «віялові» графіки відключення світла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, про це 11 грудня під час терміново скликаної наради, на якій розглядалася ситуація з електрозабезпеченням обласного центру, повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

«З уведенням «віялових» графіків відключення електроенергії ПАТ «Сумиобленерго» матиме можливість заздалегідь попереджати людей про вимкнення, а головне – світло зникатиме не більше ніж на 2 години», – зазначив мер.

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За словами директора філії «Сумський міський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго» Віктора Степченка, на введення «віялових» графіків відключення обов’язково потрібен дозвіл. У випадку, якщо Міненергетики його не надасть, у Сумах змушені будуть як і раніше застосовувати графіки аварійних відключень.

Щоправда, на вимогу міської влади, щоб сумчани менше потерпали від відключень, енергетики розробили додаткові графіки аварійних відключень.

«Ми не зможемо змінити ситуацію, яка склалася по всій Україні, і будемо змушені відключати світло без попередження протягом 10-15 хв. Але із запровадженням додаткових графіків аварійних відключень нам вдасться скоротити термін відсутності електрики», – зазначив Степченко.

За його словами, нині додаткові графіки аварійних відключень перебувають на погодженні в облдержадміністрації та ВП «Головдерженергонагляд» ДП «НЕК «Укренерго».

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Як повідомляв УНІАН, з початку грудня в Україні почали здійснюватися віялові відключення електроенергії, пов'язані з високим її споживанням в умовах недовироблення електроенергії генеруючими компаніями.

Аварійні графіки вимкнення світла запроваджено в Сумах з 1 грудня. За вказівкою чергового диспетчера Північної електроенергетичної системи світло вимикають без попередження. Місто жодним чином не може вплинути на ці відключення.