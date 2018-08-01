У "Нафтогазі" розповіли, що може зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" можуть відкласти американські санкції і позиція Данії.

Комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2", яке в липні почалося в Німеччині, можуть зупинити американські санкції або позиція Данії.

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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на заяву Юрія Вітренко.

За його словами, Данія може відкласти, а в подальшому і погіршити ситуацію з "Північним потоком-2".

"У них є закон, що дозволяє їм при винесенні відповідного рішення (надання дозволу на будівництво газопроводу. - Ред.) керуватися міркуваннями національної безпеки, і цього рішення також досі немає", - зазначив Вітренко.

Він підкреслив, що важливим фактором є американські санкції. За словами Вітренко, в США є розуміння того, що "Північний потік-2" - це "політично мотивований проект, націлений на корумпованість європейських політиків і розкол європейських країн".

"Далі просто питання того, коли це буде транслювано в якісь дії. Плюс ми також бачимо ініціативу Конгресу США, яка націлена на те, що мають бути впроваджені автоматичні санкції проти "Північного потоку-2". На це також є надії з нашого боку", - зазначив Вітренко.

Наприкінці липня компанія Nord Stream 2 почала укладати перші труби в рамках споруди спірного газопроводу "Північний потік-2", по якому природний газ буде поставлятися безпосередньо з Росії в Німеччину.

У серпні розпочнуться роботи з безпосереднього укладання труб. Спорудження спірного газопроводу "Північний потік-2", проти якого різко виступають Україна, країни Балтії, Польща та США планується завершити до кінця 2019 року.