Диверсія "Укрзалізниці": "Укрнафта" може зупинити видобуток нафти на 13 родовищах

В "Укрнафті" вважають, що дії "Укрзалізниці" загрожують національній безпеці.

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" з 2 серпня може зупинити видобуток нафти на 13 продуктивних нафтових і нафтоконденсатних родовищах в Івано-Франківській області через відмову акціонерної держкомпанії "Укрзалізниці" поставляти цистерни.

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Про це йдеться в листі правління "Укрнафти" міністру інфраструктури Володимиру Омеляну та виконуючому обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євгену Кравцову, текстом якого володіє УНІАН.

"Станом на 30 липня 2018 року в "Надвірнанафтогаз" склалася критична ситуація, штучно створена через затоварення резервуарного парку "Нафтохімік Прикарпаття" у зв'язку з тим, що залізничні цистерни для відвантаження і перевезення нафти не надійшли на "Нафтохімік Прикарпаття" згідно з договором,...укладеним з "Укрзалізницею", - йдеться в листі.

Зазначається, що в разі, якщо питання надходження залізничних цистерн до 2 серпня 2018 року не буде вирішено, це призведе до повної зупинки 13 нафтових і нафтоконденсатних родовищ, до зупинки роботи 310 нафтових свердловин експлуатаційного фонду, до зупинки власного видобутку нафти в обсязі 330 тонн на добу і попутного газу об'ємом 220 тисяч кубометрів на добу.

Також повідомляється, що ситуація з поганим забезпеченням цистернами для відвантаження нафти з резервуарного парку "Нафтохімік Прикарпаття" триває вже 6 тижнів. За цей період під завантаження "Укрзалізницею" було подано лише один склад із 56 цистернами, при мінімальній потребі 6 складів по 60 цистерн.

У зв'язку з цим правління "Укрнафти" закликає профільного міністра Омеляна і главу "Укрзалізниці" Кравцова вирішити питання з поставками цистерн для недопущення можливих негативних економічних і соціальних наслідків, які можуть бути викликані значним падінням видобутку.

Разом з тим, на офіційній сторінці "Укрнафти" в Facebook зазначається, що в той час, коли країна бореться за енергетичну незалежність, такі дії "Укрзалізниці" схожі на диверсію на користь країни-агресора.

"В той час, коли країна бореться за незалежність. Таке враження, що це диверсія, за яку хтось отримає подяку від товаришів з Росії, а може навіть значок", - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-червні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 0,1% - до 1,098 мільйона тонн, видобуток газу скоротився в порівнянні з першим півріччям 2017 року на 0,93% - до 10,203 млрд кубометрів.

Раніше бізнес і галузеві асоціації неодноразово скаржилися на те, що чиновники "Укрзалізниці" використовують катастрофічну нестачу вагонів і цистерн для особистого збагачення - надають вагони за хабарі.

Для вирішення цієї проблеми керівництво "Укрзалізниці" ще 2016 року повідомило про намір автоматизувати систему розподілу вантажних вагонів з метою виключення з цього процесу людського фактора, який несе в собі корупційні ризики. Проте ця система досі повноцінно не заробила, пропрацювавши в 2018 році в тестовому режимі кілька місяців.

У серпні 2017 року виконуючим обов'язки голови правління "Укрзалізниці" був призначений Євген Кравцов. У червні цього року був сформований новий склад наглядової ради "Укрзалізниці". До складу наглядової ради увійшло 7 осіб на чолі з екс-керівником представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунером.

"Укрнафта" за підсумками 2017 року отримала 444 мільйонів гривень чистого прибутку, тоді як 2016 рік компанія закінчила із збитком у розмірі 8,739 мільярда гривень.

У 2017 році компанія скоротила видобуток нафти на 9,2% - до 1,4 мільйонів тонн, також в компанії на 14,8% знизилася видобуток природного газу - до 1,1 мільярда кубометрів.

Падіння виробничих показників компанії пов'язано з тим, що Держгеонадр протягом декількох місяців блокувала видачу спецразразрешений на видобуток нафти.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.