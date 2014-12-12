Новий міністр енергетики готує план приватизації вугільних підприємств

Міністерство енергетики і вугільної промисловості спільно з міністерством економіки розробляє план приватизації вугільних підприємств України, сказав міністр енергетики Володимир Демчишин під час Години запитань до уряду в парламенті.

«Ми зараз з міністерством економіки розробляємо план приватизації вугільних підприємств. Ті, які мають перспективу, будуть приватизовані, або розвиватимуться державою», - сказав Демчишин, відповідаючи на запитання депутатів про перспективи розвитку шахт у Львівсько-Волинському вугільному басейні.

При цьому міністр відзначив, що реформування вугільної галузі України спиратиметься винятково на економічні підходи, оскільки за минулий рік держава виділила близько 14 млрд грн на підтримку галузі, за собівартості видобутку вугілля в Україні удвічі вищою за світові показники.

«На даний момент я виходжу з дуже простого економічного підходу: якщо є перспектива цих вугільних шахт, то вони розвиватимуться, а якщо шахта 25 років будується і на добудову їй треба ще 500 млн. грн, а після цього вона матиме можливість видобувати лише 400 тисяч тонн вугілля на рік… економічний розрахунок у даному разі не працює», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою уряду, Кабінет міністрів України в рамках нової політики незалежності країни планує закрити 32 збиткових державних шахти впродовж 2015-2019 років.

Вуглевидобувні підприємства України в листопаді цього року скоротили видобуток вугілля на 43,7% - до 4,1 млн. тонн проти 7,3 млн. тонн у листопаді 2013 року. З них на державних шахтах було видобуто 922,5 тис. тонн вугілля, що в 2,3 разу менше від листопада 2013 року.

Видобуток вугілля в січні-листопаді 2014 року скоротився на 19,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 61,5 млн. тонн. З цього обсягу держшахти видобули 17,1 млн. тонн вугілля (скорочення на 21,6%).