Стала відома ціна "приватного" газу для столичних ТЕЦ

Київ закупив 18 мільйонів кубів газу для столичних ТЕЦ майже на 50% дорожче за ціну від "Нафтогазу" для населення.

Київська міська державна адміністрація закупила газ у приватних постачальників для забезпечення стабільної роботи столичних ТЕЦ за ціною 10,2 тисячі гривень за тисячу кубів, що на 47% вище за ціну, за якою Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відповідно до спеціальних зобов'язаннями реалізує газ для потреб населення і теплокомуненерго - близько 7 тисяч гривень.

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Про це повідомляється в прес-релізі КМДА з посиланням на слова заступника мера Києва Петра Пантелєєва.

За його словами, Київ придбав понад 18 мільйонів кубометрів газу.

"Ми уклали угоду з комерційною структурою і не допустили зупинки ТЕЦ-5. Ця станція дає місту електроенергію. Зупинка ТЕЦ-5 однозначно призвела б до техногенних наслідків. Це підтвердили і в ДСНС, і в Міненерговугілля. Ціна на газ - 10 200 гривень за тисячу кубометрів. Також ми переходимо на режим оптимальної економії, і за результатами цієї роботи будуть зроблені висновки і прийняті рішення", - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня теплові мережі столиці перейшли від "Київенерго" (входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова) в управління комунального підприємства "Київтеплоенерго". З 1 серпня "Київтеплоенерго" також отримало в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод "Енергія").

22 травня влада Києва повідомили, що "Нафтогаз" відмовляється укладати договір на постачання газу з "Київтеплоенерго" через борги попереднього оператора "Київенерго" (загальна сума заборгованості становить близько 5 мільярдів гривень). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання "Київенерго" не підлягають передачі "Київтеплоенерго".

Заступник голови КМДА Пантелєєв заявив, що заборгованість ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" включає в себе близько 1,2 мільярда гривень нарахованих штрафів і пені, і питання погашення боргових зобов'язань потребує вирішення на національному рівні. Щодо 1,2 мільярда гривень, зазначив він, між сторонами триває судовий спір.

У липні Кабінет міністрів прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення до 1 вересня. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни.

Ціна газу для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Разом з тим, "Нафтогаз" з 1 серпня підвищив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 1,8% порівняно з липнем – до 10,13 тисячі гривень за тисячу кубів.

Максимальні ціни для промспоживачів з 1 серпня будуть підвищені на 1,7% – до 11,08 тисячі гривень за тисячу кубів.