Ціна нафти Brent впала нижче $63

Ціна бареля північноморської нафти Brent вперше з липня 2009 року опустилася нижче $63. Аналітики називають падіння нафтових цін однією з головних причин зниження курсу рубля, повідомляє РБК.

Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE Futures вартість ф'ючерсів Brent з постачанням в січні 2015 року опускалася до $62,93 за бар., що приблизно на 1% нижче рівня закриття вчорашніх торгів і є найнижчим показником з 17 липня 2009 року.

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Станом на 11:40 мск вартість січневого ф'ючерсу Brent становила $63,21 за бар., що на 0,74% нижче рівня закриття попередніх торгів. Вартість січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася до $58,86 за бар.

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У п'ятницю ціна нафтового кошика ОПЕК впала ще на 1,4% і вперше більш ніж за п'ять років опустилася на рівень $60 за бар. Як повідомив сьогодні секретаріат міжнародного картелю країн-експортерів нафти, кошик ОПЕК станом на звітну дату 11 грудня 2014 року подешевшав на $0,85, а її ціна офіційно склала $60,50 за бар. Це її найнижчий показник з 13 липня 2009 року.