"Нафтогаз" закликав контрагентів прискорити підписання додаткової угоди на постачання газу

За даними "Нафтогазу", вчора була здійснена відправка угод по електронній пошті всім контрагентам компанії.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" розіслала теплопостачальним компаніям і постачальникам природного газу додаткові угоди для продовження поставок газу на умовах спецзобов'язань з продажу пального для потреб населення до 1 вересня 2018 року, і закликає контрагентів якомога швидше підписати ці договори для організації поставок газу на першу декаду серпня.

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Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу".

"Нафтогаз України" підготував проекти додаткових угод, які пролонгують дію договорів поставки природного газу з теплопостачальними підприємствами та постачальниками природного газу зі спеціальними зобов'язаннями для потреб побутових споживачів і релігійних організацій. Вчора була здійснена їх відправка електронною поштою всім контрагентам компанії. Для отримання номінацій на 1 декаду серпня цього року теплопостачальним підприємствам необхідно якнайшвидше підписати додаткові угоди зі свого боку і передати їх на адресу компанії", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим у компанії нагадали, що підставою для надання номінацій буде виконання пункту 12 постанови Кабміну від 22 березня 2017 р. №187 (зі змінами та доповненнями) в частині розрахунків за спожиті обсяги природного газу в минулі періоди, а також наявність у компанії додаткової угоди (оригінал) і наявність у підписанта додаткової угоди повноважень на його підписання.

Як повідомляв УНІАН, у липні Кабінет міністрів прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення до 1 вересня. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни.

Ціна газу для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.