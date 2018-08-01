Київ спільно з урядом відпрацьовує «дорожню карту» для укладення угоди «Київтеплоенерго» з «Нафтогазом»

Сьогодні в управління міста повернуто унікальний теплоенергетичний комплекс, що 17 років перебував в управлінні «Київенерго».

Міська влада спільно з урядом відпрацьовує «дорожню карту» для остаточного вирішення проблеми заборгованості за спожитий природний газ, що була утворена за період дії угоди з ПАТ «Київенерго». До моменту вирішення питання природний газ для роботи ТЕЦ закуплений у комерційного підприємства. Це дозволило уникнути зупинки ТЕЦ та ризику виникнення надзвичайної ситуації у Києві. Про це під час прес-брифінгу на ТЕЦ-5 повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Заступник голови КМДА наголосив, що міська влада знайшла оптимальне рішення в ситуації, коли постала загроза зупинки ТЕЦ і виникнення надзвичайних ситуацій. Адже столичні ТЕЦ виробляють не лише теплову, а й електричну енергію і їхня зупинка могла спричинити не лише відсутність гарячої води, але й перебої з електропостачанням.

«Укладений договір із компанією «УНБ», ціна газу 10,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів. (Ціна «УНБ» нижча у порівнянні з ринковою ціною газу НАК «Нафтогаз», однак вона вища, ніж ціна постачання газу «Нафтогазом» за умовами затверджених Кабміном покладених спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу). Це рішення, я наголошую, тимчасове. Наше завдання протягом місяця спільними зусиллями представників КМДА, «Нафтогазу», Кабінету Міністрів України та «Київенерго» завершити переговорний процес та вийти на укладання базових угод на постачання газу», – сказав Петро Пантелеєв.

Він також зауважив, що наразі ТЕЦ-6 перебуває у стані щорічних планових робіт, необхідних для підготовки до зими. Газопостачання також здійснюється за рахунок комерційного газу. Котельні всі зупинені до вирішення питання укладення угоди між НАК «Нафтогаз» та КП «Київтеплоенерго» на постачання газу.

Слід зазначити, що сьогодні, 1 серпня, в управління міста повернуто унікальний теплоенергетичний комплекс, що 17 років перебував в управлінні «Київенерго». У користування комунального підприємства «Київтеплоенерго» повертаються понад сто тисяч об’єктів: 2,6 тисяч кілометрів теплових мереж, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, завод «Енергія», майже дві сотні котельних та станцій теплопостачання. На роботу в «Київтеплоенерго» переведені більше 7,5 тисяч кваліфікованих робітників, що забезпечуватимуть стабільну роботу теплоенергетичного комплексу.

Довідково.

20 червня 2017 року Київрада прийняла відповідне рішення про припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго».

На виконання цього рішення було проведено колосальну роботу:

інвентаризацію майна;

створення та розвиток нового комунального підприємства «Київтеплоенерго», яке перебрало на себе функції постачання тепла і гарячої води (19 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила тарифи на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6; 27 липня 2018 року, КП «Київтеплоенерго» отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів на сміттєспалювальному заводі «Енергія». Рішення про видачу ліцензії було одностайно прийняте Нацкомісією);

створення мережі Центрів комунального сервісу (11 районних та 53 точки прийому) для консультацій киянам.

Відповідно до рішень Київради щодо завершення угоди з ПАТ «Київенерго», з 1 травня 2018 року в користування перейшли 2,6 теплових мереж, котельні та станції теплопостачання, інше обладнання. Також із травня були переведені до штату «Київтеплоенерго» понад 5 тисяч працівників.

Сьогодні, 1 серпня, у господарське відання «Київтеплоенерго» переходять єдиний працюючий в Україні сміттєспалювальний завод «Енергія», одні з найбільших та найпотужніших ТЕЦ в Україні – ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Також до штату міського підприємства переходять понад 2 тисячі працівників, для обслуговування цих об’єктів.

Слід зазначити, що процес повернення майна – це прецедент в Україні: у країні немає випадків, коли теплоенергетичний комплекс повернули з управління приватної структури.

Нагадаємо, відсутність договорів на постачання природного газу між КП «Київтеплоенерго» та НАК «Нафтогаз України» (НАК відмовився укладати угоду з «Київтеплоенерго» поки останнє не візьме на себе борги, що утворилися у період дії угоди з ПАТ «Київенерго») спричинила відсутність гарячої води у киян та загрозу відключення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, що забезпечують теплом та гарячою водою близько Києва.