Кабмін створить групу, яка розроблятиме графік підвищення тарифів

Кабінет міністрів України має намір створити спеціальну робочу групу за участю народних депутатів, яка займеться проблемою розрахунків та ефективності тарифів на комунальні послуги, а також розробить графік поетапного підвищення тарифів і оцінить обсяг необхідних фінансових асигнувань для виплати субсидій та компенсацій найбільш вразливим верствам населення. Про це повідомили в ході Години запитань до уряду перший віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко і міністр соціальної політики Павло Розенко.

«Ми точно створимо робочу групу і запросимо туди народних депутатів, які будуть включатися не тільки в підготовку законопроектів, а й у вироблення тих пріоритетів, за якими ми повинні рухатися, де ми повинні врегулювати ситуацію», - сказав Зубко, звернувши увагу, що завдання полягає не тільки в розрахунку економічно обґрунтованого рівня тарифів, а й у формуванні плану заходів з енергоефективності.

«Наш сусід Польща має на 7 млн менше населення, але при цьому ВВП - в три рази більше нашого. І маючи ВВП в три рази більше, вона витрачає газу в три рази менше», - зазначив Зубко. Він наголосив, що при діючих цінах на газ і за фактичної відсутності енергоефективності Україна не може мати конкурентних виробників у будь-якій галузі.

У свою чергу, міністр Розенко зазначив, що в програмі діяльності уряду передбачено поетапне підвищення тарифів - аж до 2017 року. «На даний момент графіка підвищення цін на ЖКП немає, йде робота в уряді з розробки та узгодження такого графіка, - сказав він. – Тільки-но буде графік, то відразу піде робота з оцінки необхідності наших служб за обсягом допомоги».

При цьому Розенко наголосив, що зараз в Україні діють дві програми допомоги - з надання субсидій та компенсацій за тарифи. «Піковий час звернень вже минув. Ми виходимо на цифру, що близько 1 млн 100 тис. - 1 млн 200 тис. людей отримуватимуть субсидії з січня. А далі буде графік, всі кошти в держбюджеті на виплату субсидій і допомоги будуть передбачені. Буде графік, будуть розрахунки, і вони будуть закладені в бюджет», - сказав міністр соцполітики.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Кабінет міністрів представив, а парламент затвердив програму роботу уряду, згідно з якою Кабмін розраховує на підвищення тарифів для населення на всі види енергоресурсів до економічно обґрунтованого рівня в 2017 році зі збереженням пільг і субсидій для малозабезпечених верств.

На думку експертів, тарифи на послуги з централізованого теплопостачання в Україні, незважаючи на підвищення в середньому на 40% у липні поточного року, на сьогодні покривають 90% собівартості виробництва.

Водночас, навесні 2014 року Кабмін затвердив остаточний графік підвищення тарифів на природний газ для населення аж до 2017 року залежно від річного споживання: з 1 травня 2015 року - на 40%; з 1 травня 2016 року - на 20%; з 1 травня 2017 року - ще на 20%.

НКРЕ з 1 травня 2014 року підвищила мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за тис. кубометрів із 720,54 грн за тис. кубометрів.