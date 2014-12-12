В Україні можуть знизити тарифи на електроенергію в нічний час

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, планує знизити тариф на електроенергію для населення в нічний час для зниження споживання в пікові години вдень, йдеться в повідомленні прес-служби комісію.

«Згадані зміни передбачають зменшення для населення тарифного коефіцієнта з 0,7 до 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23 до 7 години). Ця норма застосовується у разі використання побутовими споживачами двозонного обліку електричної енергії», - йдеться в повідомленні НКРЕКУ.

Запропоновані зміни, на думку Нацкомісії, стимулюватимуть населення переходити на споживання електричної енергії в нічний час за зниженим тарифом.

«Такий підхід дасть можливість вирівнювати графік навантажень об'єднаної енергосистеми України і забезпечить зниження обсягів споживання електричної енергії в пікові періоди», - підкреслюється в повідомленні.

Читайте такожЯценюк пообіцяв підвищити тарифи на газ і світло для населенняЯк повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України пропонує підприємствам перейти на роботу в нічний час для зниження споживання електроенергії в пікові години.

Наприкінці листопада «Укренерго» закликало до зниження споживання електроенергії через гострий дефіцит вугілля для потреб теплових електростанцій.

У компанії підкреслювали, що при одночасному виключенні лише однієї електролампи потужністю 60 Вт всіма побутовими споживачами зниження споживання електричної потужності відбудеться на величину більш як 1 000 МВт. Це становить близько 4% від навантаження в цілому по Україні у вечірній час.

Довідка УНІАН. Україна у вересні, вперше за тривалий період, почала імпорт енергетичного вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Близько половини електроенергії, що виробляється в Україні, генерує АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції та «зелена» енергетика. Нестача газу і зупинка 80% шахт привели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

За даними Міненерговугілля, Україна за останні місяці втратила близько 12 млн. тонн вугілля через військові дії на Донбасі.