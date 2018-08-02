Україна скоротила імпорт газу майже на третину

Найбільші обсяги блакитного палива були привезені зі Словаччини.

Україна в січні-липні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротила імпорт природного газу на 31,5%, або на 2,56 млрд куб. м, - до 5,578 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи - держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, імпорт газу в зазначений період здійснювався виключно з Європи.

Зокрема, за інформацією «Укртрансгазу», за 7 місяців 2018 року було імпортовано 3,57 млрд куб. м газу Словацьким газотранспортним коридором, а також з Польщі та Угорщини - 0,43 млрд куб. м і 1,57 млрд куб. м, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу тільки з ЄС, в 2017 році – 13,9 млрд куб. м. Загальна вартість імпортного газу минулого року становила 3,228 млрд дол.