«Нафтогаз»: «приватний» газ обійшовся Києву дорожче

НАК вітає рішення КМДА розпочати переговори про мирову угоду у спорі щодо боргів "Київенерго".

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вітає рішення Київської міської державної адміністрації (КМДА) розпочати переговори щодо укладення мирової угоди про врегулювання спору щодо правонаступництва комунальним підприємством «Київтеплоенерго» боргів "Київенерго", повідомляє прес-служба НАКу.

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"Нафтогаз" вітає рішення КМДА розпочати переговори щодо укладення мирової угоди, заснованого на тих самих умовах, які компанія пропонувала ще на початку літа. Зокрема, йдеться про визнання «Київтеплоенерго» заборгованості «Київенерго» перед «Нафтогазом», - зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням, укладення мирової угоди дозволить відновити забезпечення роботи київських об'єктів теплогенерації.

"Нафтогаз" зазначає, що ціна газу, придбаного КМДА на вільному ринку для вирішення оперативних проблем із забезпечення роботи ТЕЦ, вища не лише вартості газу для населення, затвердженої урядом, а й комерційної вартості газу, яку "Нафтогаз" пропонує промисловим підприємствам.

Таким чином, укладення мирової угоди і якнайшвидше врегулювання ситуації дозволить «Київтеплоенерго» отримувати газ за пільговою ціною.

«Нафтогаз» ще раз підтверджує свою готовність негайно і в повному обсязі розпочати поставки газу новоствореному «Київтеплоенерго» одразу ж після підписання договору з КМДА на умовах, визначених законодавством. Компанія наполягає на тому, що перетворення киян на заручників політичних амбіцій неприпустиме", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розробив і запропонував довгострокове рішення, яке дозволить відновити газопостачання київських об'єктів теплогенерації на пільгових умовах без порушення вимог законодавства.

У свою чергу "Нафтогаз" заявив, що йдеться про укладення мирової угоди між сторонами в суді.

1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» (входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова) в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». З 1 серпня «Київтеплоенерго» також отримало в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод «Енергія»).

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» одразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були накопичені «Київенерго».

Заступник голови КМДА Пантелєєв заявив, що заборгованість ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, і питання погашення боргових зобов'язань вимагає вирішення на національному рівні. Щодо 1,2 млрд грн, зазначив він, між сторонами триває судовий спір.

1 серпня КМДА закупила газ у приватних постачальників для забезпечення стабільної роботи столичних ТЕЦ за ціною 10,2 тис. грн за 1 тис. куб. м, що на 47% вище за ціну, за якою «Нафтогаз» відповідно до спеціальних зобов'язаннями реалізує газ для потреб населення і теплокомуненерго (близько 7 тис. грн).